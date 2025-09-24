Super League: Lucerne engage définitivement Bajrami

Le FC Lucerne a trouvé un accord avec Benfica Lisbonne pour le transfert définitif d'Adrian Bajrami (23 ans). Le défenseur, prêté en Suisse centrale depuis l'été, a signé jusqu'à fin juin 2028.

Depuis son arrivée à Lucerne, Bajrami a été titulaire dans chaque match officiel de l'équipe. 'Adrian s'est intégré de manière optimale et il est déjà un pilier de notre défense', a expliqué dans un communiqué le directeur sportif Remo Meyer. Il a aussi précisé avoir trouvé une solution convenable avec Benfica pour transformer le prêt en transfert.

/ATS