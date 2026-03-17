Super League: Saint-Gall égare deux points

Saint-Gall a égaré deux points précieux en match en retard de la 30e journée de Super League. Les Brodeurs ont été tenus en échec 1-1 par Lugano. Ils accusent 16 points de retard sur le leader Thoune.

Les Saint-Gallois ont pris comme à leur habitude un départ fulgurant. Ils ont été récompensés par une réussite de Witzig à la 15e. Mais ils ne sont pas parvenus ensuite à enchaîner.

Les Tessinois ont été réduits à dix à la 64e quand Daniel Dos Santos a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion. Mais malgré cette infériorité numérique, ils ont arraché le nul à la 92e par Steffen. Cela leur permet d'occuper seuls la troisième place du classement, à 22 longueurs de Thoune.

/ATS