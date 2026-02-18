Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour

Saint-Gall se profile comme le premier poursuivant de Thoune en Super League. Les Brodeurs ont gagné 5-1 leur match en retard à Winterthour. Ils reviennent ainsi à 12 points du leader.

Les visiteurs n'ont pas laissé le suspense planer longtemps sur la pelouse de la Schützenwiese rendue grasse par un mélange pluie-neige. Vogt (6e) et Boukhalfa (21e) ont en effet rapidement mis leur équipe sur la bonne voie. Kleine-Bekel (65e), Vogt (67e) et Besio (82e) ont salé l'addition en seconde période.

Winterthour s'est une fois encore retrouvé face à ses limites, malgré le but de l'honneur signé Schneider (90e). Avec une défense trop perméable (72 buts encaissés!), une identité de jeu incertaine et un manque d'efficacité devant, le club de la banlieue zurichoise doit être considéré comme le candidat numéro un à la relégation.

/ATS