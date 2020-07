Super League: Servette a payé cher son manque d'effectif

Confronté à de nombreuses blessures, Servette a dû lancer plus d'un jeune à Thoune mercredi. Le revers 5-1 met en exergue un effectif limité, tant en qualité qu'en quantité.

'Je crois qu'on n'est pas prêt pour jouer l'Europe.' Le constat d'Alain Geiger n'a rien d'un renoncement. Surtout pas. 'Si elle se présente, nous la prendrons, il s'agit d'être ambitieux', a ajouté l'entraîneur servettien. Ce dernier relevait plutôt le rythme avec lequel les Grenat gravissent les échelons. Eux, néo-promus qui se retrouvent quatrièmes de Super League et qui sont devenus de facto candidats à une qualification pour l'Europa League.

Cela ne les effraie pas tant que ça. Par contre, la lourde défaite subie dans l'Oberland a permis de mettre en lumière d'évidentes carences. Servette n'est pas Bâle, encore moins Young Boys. Il n'a qu'une seule équipe, avec quelques remplaçants de qualité. Les six joueurs de 21 ans ou moins à avoir participé (dont deux pour la première fois) à la rencontre de mercredi attestent d'un manque certain de profondeur de banc. Pour Geiger, 'c'est fantastique et c'est le désir du club d'accompagner le développement de ces jeunes.'

'Affronter la réalité'

Pour Jérémy Frick en revanche, cela ne noie pas toute l'amertume: 'Ce soir, c'est un peu triste de se dire que Thoune a un effectif plus important que le nôtre.' Le gardien ne voulait pas là envoyer une pique à ses dirigeants, mais il notait que le sort s'est un peu acharné sur les Genevois, qui ont dû se passer de plusieurs titulaires, tous blessés, excepté Cognat qui était suspendu.

Reste qu'il s'agit bien de mesurer l'écart avec d'autres équipes: 'On voit que nous avons un petit effectif et il faut affronter la réalité en face: nous n'avons qu'une seule victoire depuis la reprise, a rappelé le portier servettien. Peut-être que nous nous mettons trop de pression à propos de la qualification européenne. Nous avons eu trois ou quatre occasions de nous échapper, nous ne l'avons pas fait. Alors si nous la voulons, il faudra aller la chercher.' Avec Neuchâtel Xamax, Lugano et Sion, le programme est abordable pour Servette. Mais il faudra récupérer certains cadres. Avant d'étoffer le contingent.

/ATS