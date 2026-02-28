Super League: Servette accueille Sion avec la pression

Trois matches de la 27e journée de Super League sont au programme aujourd'hui. Le derby du ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Trois matches de la 27e journée de Super League sont au programme aujourd'hui. Le derby du Rhône entre Servette et Sion (20h30) s'annonce crucial pour les Genevois.

Servette (10e/28 points) a absolument besoin de faire le plein pour encore pouvoir espérer se hisser dans le top 6. Les Grenat accusent pour l'instant 8 longueurs de retard sur les Young Boys (6e/36 pts). Sion (4e/40 pts) est bien placé pour disputer le Championship Group.

Les deux rencontres de ce samedi se joueront dès 18h00. Le leader Thoune (1er/61 pts) tentera de signer un dixième succès consécutif avec la venue de Lucerne (7e/33 pts), en nette reprise depuis quelques semaines. Enfin, Saint-Gall (2e/47 pts) devrait normalement l'emporter contre la lanterne rouge Winterthour (12e/14 pts).

/ATS
 

