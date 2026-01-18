Super League: Servette concède le nul face au FC Zurich

Servette n'est pas parvenu à battre le FC Zurich lors de la 20e journée de Super League. A ...
Super League: Servette concède le nul face au FC Zurich

Super League: Servette concède le nul face au FC Zurich

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Servette n'est pas parvenu à battre le FC Zurich lors de la 20e journée de Super League. A Genève, les Zurichois réduits à 10 en fin de match ont tenu bon pour conserver le nul 1-1.

L'équipe de Jocelyn Gourvennec n'a toujours pas gagné en 2026, après sa défaite contre Lausanne mercredi 1-0. Les Genevois n'ont pas saisi l'occasion d'empocher une victoire qui semblait à leur portée, notamment après l'expulsion à la 72e du défenseur zurichois Lindrit Kamberi pour une faute de dernier recours sur Florian Ayé.

Marco Burch s'illustre

Après un début de rencontre offensif, Servette a fini par trouver la faille à la 20e. Parfaitement servie par Lilian Njoh, la nouvelle recrue des Grenat Marco Burch a pu débloquer son compteur dès sa première apparition avec le SFC. Cependant, un cafouillage dans la défense genevoise a permis au FCZ d'égaliser à la 28e grâce à Damenius Reverson.

Le SFC n'a plus connu la victoire depuis le 6 décembre, et reste à la 10e place de Super League avec 21 points. Le FCZ a concédé un 4e match sans victoire en championnat, et se maintient à la 8e place du classement avec 25 unités.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un grand soir pour le football marocain

Un grand soir pour le football marocain

Football    Actualisé le 18.01.2026 - 11:14

Servette et Sion en lice

Servette et Sion en lice

Football    Actualisé le 18.01.2026 - 04:04

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 22:40

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 21:33

Articles les plus lus

Le « bon état d’esprit » des SRD pour lancer la préparation

Le « bon état d’esprit » des SRD pour lancer la préparation

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 15:39

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 21:33

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 22:40

Servette et Sion en lice

Servette et Sion en lice

Football    Actualisé le 18.01.2026 - 04:04

Le LS pour se rapprocher d'YB

Le LS pour se rapprocher d'YB

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 04:04

Le « bon état d’esprit » des SRD pour lancer la préparation

Le « bon état d’esprit » des SRD pour lancer la préparation

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 15:39

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 21:33

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 22:40

Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ

Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 17:10

Le FC Sion engage Franck Surdez

Le FC Sion engage Franck Surdez

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 18:20

Le LS pour se rapprocher d'YB

Le LS pour se rapprocher d'YB

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 04:04

Le « bon état d’esprit » des SRD pour lancer la préparation

Le « bon état d’esprit » des SRD pour lancer la préparation

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 15:39