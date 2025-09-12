Super League: Servette vise une première victoire

Le Servette FC a l'occasion d'enfin lancer sa saison samedi sur la pelouse du FC Zurich (18h00) ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Servette FC a l'occasion d'enfin lancer sa saison samedi sur la pelouse du FC Zurich (18h00). Avant-derniers de Super League, les Grenat n'ont toujours pas gagné le moindre match en championnat.

Les joueurs de Jocelyn Gourvennec restent sur un match nul arraché sur le gong face à Lucerne (2-2), juste avant la trêve internationale. Le FCZ pourrait bien être l'adversaire idéal pour enfin réussir un match plein, tant les Zurichois semblent sur courant alternatif depuis le début de la saison.

Toujours leader surprise du championnat, Thoune accueillera de son côté le FC Bâle (18h00) de Xherdan Shaqiri pour un premier test qui permettra de juger la capacité des Bernois à jouer les premiers rôles cette saison. Une contre-performance du champion bâlois risque en revanche de provoquer bien du remous sur les bords du Rhin.

Dauphin de Thoune, Saint-Gall cherchera à enfoncer un peu plus le FC Lugano lors du match de samedi soir (20h30). Dans le camp tessinois, une nouvelle défaite prolongerait une crise qui semble inarrêtable depuis le début de l'année 2025.

/ATS
 

