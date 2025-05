Steven Zuber (33 ans) a prolongé d'un an son contrat avec le FC Zurich. Les deux parties sont désormais liées jusqu'à fin juin 2027. Zuber, qui compte 56 sélections, est arrivé au FCZ en janvier 2025.

En 16 matches, il a marqué 7 buts et donné 1 assist. 'Il était important pour moi d'être à un endroit où je me sens bien, où je peux encore me développer et apprendre. C'est pourquoi j'ai prolongé mon contrat plus vite que je ne le pensais', a déclaré le joueur dans un communiqué de son club.

/ATS