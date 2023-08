Super League: nul miraculeux du Servette contre le SLO

Le piège a failli se refermer sur le Servette FC. Après Genk et avant Glasgow, les Grenat ont arraché le nul 1-1 face au Stade Lausanne-Ouchy grâce à un coup franc providentiel à la... 96e minute.

Il a été armé du gauche par Patrick Pflücke alors que tout semblait perdu pour l’équipe qui avait recueilli tant de louanges ces dernières heures. Devant 3257 spectateurs, le néo-promu- qui était la seule formation de Super League à ne totaliser aucun point après deux journées - avait mené grâce à un penalty d’Alban Ajdini à la 68e, accordé pour une faute indiscutable de David Douline sur Lamine Gassama. Trois minutes plus tôt, le SLO s’était procuré la plus belle occasion de la rencontre avec une reprise sur le poteau de Florian Danho.

Avec six joueurs au coup d’envoi qui étaient titulaires mercredi à Genk, Servette n’a nullement fait l’impasse sur cette rencontre. Seulement, les Grenat ont à la fois manqué d’inspiration et de souffle pour mériter un meilleur sort. Les introductions de Chris Bedia et de Thimothé Cognat ne devaient rien changer au constat: la formation de René Weiler fut à côté de la plaque avant la frappe magnifique de leur joker allemand qui n'entre visiblement pas dans les plans de l'entraîneur en ce début de saison.

YB a réagi

Avec ce partage des points, les Genevois laissent filer une première fois les Young Boys, qui les devancent désormais de deux points. Au Wankdorf, le Champion en titre s’est imposé 5-2 devant Winterthour.

Six jours après un partage de l’enjeu (2-2 contre Yverdon) qui est resté en travers de la gorge des décideurs bernois, les joueurs de Raphaël Wicky ont réussi une entame parfaite grâce à des réussites de Silvère Ganvoula à la 3e et de Joël Monteiro à la 7e avant de témoigner toujours d’une étonnante fragilité défensive qu’il conviendra de gommer au plus vite.

A noter que Raphaël Wicky avait opéré des choix forts avec les non-titularisations de Jean-Pierre Nsame, Meschack Elia et Kastriot Imeri. La gestion du vestiaire ne s’annonce pas simple pour l’entraîneur valaisan.

/ATS