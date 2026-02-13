Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Les amoureux de football ont trois matches de la 25e journée de Super League à se mettre sous ...
Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Les amoureux de football ont trois matches de la 25e journée de Super League à se mettre sous la dent en ce samedi de Saint-Valentin. Aucun club romand n'est concerné.

Deuxième du classement, Saint-Gall espère bien faire le plein avec la visite dès 18h00 de Grasshopper, actuel avant-dernier. Les deux équipes pourraient se retrouver en finale de la Coupe, puisqu'elles affronteront dans le dernier carré respectivement Yverdon et Stade Lausanne-Ouchy, deux formations de Challenge League.

A 18h00 aussi, le FC Zurich recevra Lucerne. Ce duel opposera deux clubs proches au classement puisqu'ils ne sont séparés que par un point. Le vainqueur pourra se rapprocher un peu de la barre.

A 20h30, les Young Boys, qui sont à la lutte pour rester dans le top 6, auront l'obligation de l'emporter à domicile contre Winterthour, le cancre de la saison.

/ATS
 

