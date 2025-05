Taulant Xhaka a dérapé dimanche soir, le FC Bâle s'excuse

Le milieu de terrain du FC Bâle Taulant Xhaka s'est 'distingué' par plusieurs dérapages verbaux et gestuels lors des célébrations du titre de champion de son équipe. Le club condamne son attitude.

Dimanche soir, le frère aîné de Granit Xhaka a notamment allumé une torche que la foule lui avait lancée, s'irrite le FC Bâle dans un communiqué sur son site. Il a aussi proféré des slogans haineux et insultants contre le FC Zurich et Grasshopper, 'qui sont une offense aux valeurs du FC Bâle 1893', condamne et s'excuse le club. Les mots proférés sont complètement déplacés, même dans les moments d'euphorie, poursuit-il.

Les dirigeants bâlois se distancient clairement 'des propos primitifs' de leur international albanais de 34 ans, qui ont jeté une ombre sur les célébrations.

Taulant Xhaka a exprimé ses excuses: 'Je regrette ce que j'ai fait et dit dimanche soir et je m'excuse auprès de GC et du FCZ pour ces dérapages. Après huit années sans titre et alors que je m'apprête à arrêter ma carrière professionnelle, je n'ai pas pu contenir mes émotions bouillonnantes - mais cela n'excuse pas mes dérapages', écrit-il.

/ATS