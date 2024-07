Thiago Alcantara met un terme à sa carrière

Thiago Alcantara a mis fin à sa carrière à seulement 33 ans. Le milieu de terrain espagnol a fait ses adieux dans un post sur X/Twitter.

'Je serai toujours prêt à rendre ce que l'on m'a donné et je suis reconnaissant pour le temps où j'en ai profité. Merci au football. Et à tous ceux qui m'ont accompagné et qui ont fait de moi un meilleur joueur et une meilleure personne tout au long de mon parcours. A bientôt, Thiago.', a-t-il écrit.

Thiago Alcantara était sous contrat avec Liverpool la saison dernière, mais il a récemment dû lutter contre des blessures à répétition, comme tout au long de sa carrière. Au total, il a remporté 32 titres avec Barcelone, le Bayern et Liverpool, dont deux fois la Ligue des champions.

Avec les équipes nationales juniors espagnoles, il a trois titres de champion d'Europe, notamment lors de la phase finale des M21 ans en 2011 avec une victoire en finale contre la Suisse.

/ATS