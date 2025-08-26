Thoune désignée site de la nouvelle Swiss Football Home

Le comité central de l'Association suisse (ASF) a décidé lors de sa séance du 22 août d'implanter ...
Thoune désignée site de la nouvelle Swiss Football Home

Thoune désignée site de la nouvelle Swiss Football Home

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le comité central de l'Association suisse (ASF) a décidé lors de sa séance du 22 août d'implanter son nouveau centre, la Swiss Football Home, à Thoune.

La ville de l'Oberland bernois va ainsi devenir le nouveau lieu de rencontre du football suisse.

'Cette décision du comité central marque une étape importante pour la réalisation du centre de l'ASF. Elle est le résultat de travaux intensifs, d'analyses approfondies et de discussions constructives avec toutes les parties concernées », déclare le président de l'ASF, Peter Knäbel, cité dans le communiqué de l'ASF.

Outre Thoune, la ville vaudoise de Payerne était également en lice pour accueillir cette nouvelle structure. Les Broyards se sont eux aussi fortement mobilisés pour accueillir la Swiss Football Home dans leur région, souligne l'ASF.

'Les facteurs décisifs ont été la situation centrale de Thoune, la proximité avec le siège actuel de l'ASF à Muri bei Bern, qui est essentielle pour le personnel, ainsi que la solution hôtelière garantie et sur mesure par des tiers et la possibilité d'utiliser les synergies avec les infrastructures nouvelles et existantes du +cluster+ sportif de Thoune, juste à côté du stade du FC Thoune', explique quant à lui le secrétaire général de l'ASF Robert Breiter.

Large soutien

L'ASF se réjouit du large soutien au projet. L'exécutif bernois a demandé au Grand Conseil une contribution de 7,5 millions de francs. Le parlement de la ville de Thoune a déjà approuvé en juillet de cette année le crédit pour les travaux de planification. La commune soumettra quant à elle la cession du terrain en droit de superficie à son assemblée.

La Swiss Football Home comprendra, outre des terrains d'entraînement pour toutes les équipes nationales, des terrains pour des matches internationaux juniors et pour la formation des arbitres et des entraîneurs, ainsi que d'autres infrastructures footballistiques telles que vestiaires, salles de fitness et de soins ainsi que le futur siège de l'ASF avec un bâtiment administratif moderne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Dortmund prolonge son entraîneur Niko Kovac jusqu'en 2027

Dortmund prolonge son entraîneur Niko Kovac jusqu'en 2027

Football    Actualisé le 26.08.2025 - 11:07

Avdullahu tourne le dos à l'équipe de Suisse

Avdullahu tourne le dos à l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 26.08.2025 - 09:23

Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle

Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 23:13

L'Inter de Sommer écrase le Torino

L'Inter de Sommer écrase le Torino

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 22:41

Articles les plus lus

Le Brésil sans Neymar ni Vinicius pour ses prochains matches

Le Brésil sans Neymar ni Vinicius pour ses prochains matches

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 22:03

L'Inter de Sommer écrase le Torino

L'Inter de Sommer écrase le Torino

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 22:41

Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle

Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 23:13

Avdullahu tourne le dos à l'équipe de Suisse

Avdullahu tourne le dos à l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 26.08.2025 - 09:23

Lugano perd Hajdari, qui signe à Hoffenheim

Lugano perd Hajdari, qui signe à Hoffenheim

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 18:55

Le Brésil sans Neymar ni Vinicius pour ses prochains matches

Le Brésil sans Neymar ni Vinicius pour ses prochains matches

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 22:03

L'Inter de Sommer écrase le Torino

L'Inter de Sommer écrase le Torino

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 22:41

Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle

Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 23:13

L'actu du foot féminin: affluence record à Bâle

L'actu du foot féminin: affluence record à Bâle

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 11:57

Bologne privée d'Immobile pour huit semaines

Bologne privée d'Immobile pour huit semaines

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 18:03

Lugano perd Hajdari, qui signe à Hoffenheim

Lugano perd Hajdari, qui signe à Hoffenheim

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 18:55

Le Brésil sans Neymar ni Vinicius pour ses prochains matches

Le Brésil sans Neymar ni Vinicius pour ses prochains matches

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 22:03