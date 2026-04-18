Troisième but de la semaine pour Okafor

Noah Okafor tient la grande forme à moins de deux mois du début de la Coupe du monde.

Auteur d'un doublé décisif lundi sur la pelouse de Manchester United (victoire 2-1), l'international suisse de Leeds United a marqué son troisième but de la semaine samedi.

Le Bâlois, laissé au repos lors du récent rassemblement de l'équipe nationale en raison d'une légère blessure, a inscrit le 2-0 au cours d'un match remporté 3-0 face à la lanterne rouge Wolverhampton. Il a trouvé la faille sur un tir du pied droit, au terme d'une contre-attaque, à la 20e minute.

Noah Okafor affiche désormais sept réussites à son compteur 2025/26 en Premier League. Son équipe de Leeds, 15e du classement, s'éloigne par ailleurs de la zone dangereuse grâce à ce quatrième match consécutif sans défaite en championnat.

/ATS