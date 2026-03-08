Un 899e but pour Messi

Lionel Messi a de nouveau marqué lors du succès de l'Inter Miami face au DC United 2-1 samedi ...
Photo: KEYSTONE/AP/Stephanie Scarbrough

Lionel Messi a de nouveau marqué lors du succès de l'Inter Miami face au DC United 2-1 samedi en MLS. L'octuple Ballon d'Or a inscrit le 899e but de sa glorieuse carrière.

Après son doublé contre Orlando la semaine passée, l'Argentin de 38 ans a propulsé l'Inter Miami, champion en titre, vers un deuxième succès en trois matches de championnat d'un ballon piqué devant le gardien pour porter le score à 2-0 (27e) dans la capitale des Etats-Unis.

Lionel Messi a ainsi marqué un 80e but pour Miami, où il évolue depuis l'été 2023, le 899e de sa carrière professionnelle. Son grand rival Cristiano Ronaldo, toujours actif à 41 ans, a lui déjà franchi la barrière des 900 buts.

/ATS
 

