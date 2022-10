Un Danois à la barre du FCZ?

Le Danois Bo Henriksen devrait être le nouvel entraîneur du FC Zurich. Selon les médias danois, l'homme de 47 ans serait le successeur de Franco Foda, licencié il y a près de trois semaines.

Le FCZ n'a pas encore communiqué de nom, mais a informé que le nouvel homme dirigerait déjà l'entraînement à 15h avant d'être présenté officiellement.

Henriksen travaillait dernièrement pour le FC Midtjylland, club de première division danoise, mais il y a été licencié en juillet dernier après un peu plus d'un an. La saison dernière, il a remporté la Coupe du Danemark. Il serait le premier Danois à devenir entraîneur en chef du FCZ. Sa nomination serait une surprise. Ces derniers temps, ce sont surtout les anciens entraîneurs de Bundesliga Alexander Zorniger, Peter Stöger et Jens Keller qui ont été considérés comme des papables.

Ces trois derniers matches, c'est Genesio Colatrella qui était sur le banc du champion de Suisse en crise. L'entraîneur intérimaire et coach des M21 zurichois n'a toutefois pas réussi à remettre l'équipe sur les bons rails. En championnat, Zurich a concédé deux nuls contre les rivaux cantonaux GC et Winterthour, et en Conference League le PSV Eindhoven a giflé les Zurichois 5-1. En Super League, le FC Zurich n'a toujours pas gagné après dix journées et occupe la dernière place.

/ATS