Un but et un assist pour Zeki Amdouni

Zeki Amdouni et Burnley ont cueilli leur deuxième succès en Premier League. Dans le duel des promus, les Clarets se sont imposés 5-0 face à Sheffield United.

Le Genevois a participé à la fête avec un but et un assist. Il a signé le 3-0 à la 73e d’une frappe du gauche imparable avant de servir l’Italien Luca Koleosho deux minutes plus tard pour le 4-0. Zeki Amdouni a inscrit son deuxième but en Premier League après sa réussite lors du 1-1 à Nottingham le 18 septembre.

Après six défaites de rang, le succès était impératif pour Burnley. Il lui permet de revenir à deux points du premier non-relégable.

/ATS