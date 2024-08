Un échec douloureux pour le Servette FC

A moins d’un miracle lors de la double confrontation contre Chelsea, le Servette FC ne vivra pas de destin européen cette saison. Les Grenat ont échoué devant le Sporting Braga.

Séduisant jeudi dernier lors du 0-0 ramené du Portugal, le Servette FC s’est incliné 2-1 au Stade de Genève devant 15'179 spectateurs en match retour du 3e tour préliminaire de l'Europa League. Cette défaite qui ne souffre aucune discussion en raison de la pauvreté de leur expression offensive oblige les Grenat à défier Chelsea pour une place en phase de poules de la Conference League. Même si Chelsea n’est plus le grand Chelsea, la tâche qui attend les Genevois semble bien insurmontable.

Une absence trop pesante

Il y avait pourtant la place pour passer face au quatrième du dernier championnat du Portugal. Le but de Dereck Kutesa à la 91e minute a rappelé, malheureusement bien trop tardivement, que la défense de Braga n'était pas invulnérable. L'intensité placée en début de rencontre devait susciter bien des espoirs. Mais au fil des minutes, le public a compris que son équipe n'est pas vraiment armée cet été pour rivaliser sur la scène européenne. L'absence d'un no 9 de valeur que ne sont pas Enzo Crivelli et Jérémy Guillemenot est trop pesante.

Comme la semaine dernière à Braga, la prudence était la première consignée délivrée par les deux entraîneurs. La première période fut ainsi beaucoup trop fermée pour donner l’occasion au public de s’emballer vraiment. On ne devait dénombrer qu’une seule véritable occasion avant la pause. Elle fut pour Braga et, surtout, elle fut convertie par Amine El Ouazzani pour l’ouverture du score dans le temps additionnel. Incapables de dessiner une attaque digne de ce nom en l’absence de Miroslav Stevanovic et de Dereck Kutesa, sur le banc, les Grenat regagnaient les vestiaires avec le sentiment de devoir gravir un sommet en tongs.

La chance de Crivelli

Le Servette FC aurait pu revenir dans le match à la 52e minute. Seulement, Crivelli fut trop court sur un centre de David Douline. C’est Timothé Cognat qui avait trouvé le décalage sur la seule action dangereuse des Grenat.

L’entrée de Dereck Kutesa à la 63e ne changeait pas vraiment la donne. Celui qui semble prêt à céder aux sirènes saoudiennes n'a plus l’allant qui lui avait permis il y a douze mois d’ouvrir le score contre les Rangers lors d'une soirée mémorable. Six minutes après l’introduction de l’international suisse, le Sporting Braga signait le 2-0 pour classer l’affaire par Roberto Fernandez à la conclusion d’un mouvement de toute beauté. Le but de Kutesa dans le temps additionnel n'était que celui de l'honneur.

