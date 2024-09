Un éclair de Rodrygo relance le Brésil

Rodrygo a redonné des couleurs au Brésil en inscrivant un splendide but pour assurer la victoire 1-0 face à l'Equateur, vendredi à Curitiba.

Ce succès replace la Seleçao en quatrième position des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2026.

Un succès bienvenu pour les quintuples champions du monde après quatre matches sans victoire lors de ces éliminatoires, dont trois défaites lors des trois dernières journées. Les Brésiliens n'ont pas pour autant dissipé les doutes, au terme d'un match peu spectaculaire, avec un Vinicius en panne d'inspiration.

Mais ils ont assuré l'essentiel en renouant avec la victoire lors du premier match après l'élimination subie en quart de finale de la Copa América aux tirs aux but par l'Uruguay, en juillet. Il s'agissait aussi de la première sortie en terres brésiliennes sous les ordres du sélectionneur Dorival Junior.

Un éclair

Au stade Couto Pereira de Curitiba, des supporters ont brandi des pancartes 'Vini Ballon d'Or', espérant voir la star du Real Madrid devenir le premier Brésilien à remporter ce trophée individuel depuis Kaka en 2007. Mais Vinicius s'est montré plutôt emprunté, ratant trois occasions franches (12e, 65e et 72e).

Et c'est Rodrygo, souvent à l'ombre des autres cracks du Real et absent de la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or, qui a fait la différence. No 10 sur le dos, il a concrétisé la domination brésilienne d'une splendide frappe de l'entrée de la surface, après un dribble chaloupé qui a lassé sur place un défenseur (29e).

Quelques huées

Le Brésil s'est tout de même fait quelques frayeurs. Sur une contre-attaque juste avant la pause, la star équatorienne Caicedo a buté tour à tour sur le gardien Alisson puis sur le défenseur Gabriel Magalhaes, auteur d'un sauvetage sur la ligne. Kendry Paez a également failli égaliser (68e), sur une frappe contrée in extremis.

Les entrées de la pépite Estevao, 17 ans pour sa première cape, et de l'ancien parisien Lucas Moura, de retour en sélection après six ans d'absence, n'ont pas permis d'égayer une seconde période terne au cours de laquelle des huées ont été entendues par moments dans les travées du stade Couto Pereira.

/ATS