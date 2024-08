Un nouveau Champion du monde quitte la Mannschaft

Champion du monde en 2014, Manuel Neuer met un terme à sa carrière internationale à 38 ans. Le gardien compte 124 sélections avec l'Allemagne.

C'est une page de l'histoire de l'équipe d'Allemagne qui se tourne puisqu'il est le quatrième à annoncer sa retraite internationale en quelques semaines, après Toni Kroos, Thomas Müller et Ilkay Gündogan. Le joueur du Bayern Munich a donc disputé son dernier match en sélection en quart de finale de l'Euro-2024, à Stuttgart, une défaite contre les futurs champions d'Europe espagnols 2-1.

Formé à Schalke 04, Manuel Neuer a connu sa première sélection avec l'Allemagne le 2 juin 2009 à Dubaï, un succès 7-2 en amical contre les Emirats arabes unis. Il s'est installé comme le gardien titulaire de la Mannschaft au printemps 2010, quelques semaines seulement avant le début du Mondial-2010 en Afrique du Sud.

Entre le Mondial-2010 et l'Euro-2016, Manuel Neuer s'est hissé à quatre reprises dans le dernier carré d'un grand tournoi, avec comme Graal la Coupe du monde au Brésil en 2014, qu'il remporte avec une sélection au sommet de son art.

Sur ces dernières années, Manuel Neuer a souvent été blessé. En avril 2017, il se fracture le pied gauche et reste plus de 12 mois sans quasiment jouer. Début décembre 2022, au retour d'un Mondial au Qatar terminé dès le premier tour, il est victime d'une fracture de la jambe droite. Ces blessures n'ont toutefois pas remis en cause son statut de no 1. Les sélectionneurs Joachim Löw et Julian Nagelsmann lui ont accordé une confiance aveugle, malgré le brio témoigné par Marc-André ter Stegen avec le FC Barcelone.

