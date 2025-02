Un nouveau bijou pour Alvyn Sanches

Troisième derby vaudois et troisième victoire du Lausanne-Sport ! Cette saison, il n’y a vraiment pas photo entre le club de la capitale olympique et Yverdon-Sport.

A la Tuilière, Lausanne s’est imposé 4-1 pour cueillir son premier succès de l’année après deux nuls et deux défaites. Le prodige Alvyn Sanches a, une fois de plus, tenu un rôle déterminant. Il a été à l’origine de l’ouverture du score d’Alban Ajdini à la 27s avec une passe décisive bien... involontaire avant de signer un petit chef-d’œuvre sur le 2-0 de la 32e. Son enchaînement dans la surface fut à la fois irrésistible et merveilleux. C’est lui, enfin, qui devait sceller le score à la 72e avec, encore une fois, une certaine réussite. La chance dans ce derby a bien souri au joueur le plus talentueux.

S’il peut, apparemment, offrir des salaires de ministre à ces nouvelles recrues, Yverdon demeure toujours aussi vulnérable. Trois jours après le 6-1 de Berne contre les Young Boys, ce 4-1 dans le derby cerne bien les limites d’une équipe qui se retrouve désormais seule à la 11e place, celle de barragiste, avec un point de retard sur les Grasshoppers.

Au Cornaredo, les Zurichois ont, en effet, enchaîné un... neuvième match sans défaite en championnat. Les joueurs de Tomas Oral ont tenu le GC Lugano en échec (1-1). Ils ont même mené au score jusqu’à la 86e et l’égalisation de la tête d’Antonios Papadopoulos qui avait, enfin, répondu au but de... l’ex-Yverdonnois Evans Maurin à la 7e. Battus jeudi soir à St. Gall, les Tessinois ne peuvent pas vraiment se satisfaire de ce résultat. Un candidat au titre ne peut pas laisser échapper cinq points de la sorte.

/ATS