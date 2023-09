Un point miraculeux pour le FC Bâle

Miracle au Parc St. Jacques ! Une réussite à la 95e minute du Géorgien Gabriel Sigua (18 ans) a permis au FC Bâle d’arracher le point du nul (2-2) devant le FC Zurich.

Une défaite qui semblait inéluctable après la réussite de Jonathan Okita pour le 2-0 du FCZ à la 48e aurait relégué les Rhénans à la dernière place du classement d’un championnat qu’ils entendaient gagner avant les trois coups de juillet. Auteur d’un coup franc magnifique pour la réduction du score de la 73e, Renato Veiga avait sonné la révolte. Transfuge du Sporting Lisbonne, le Portugais de 20 ans pourrait très vite s’affirmer comme le leader d’une équipe qui peut compter à nouveau en championnat sur son guerrier Taulant Xhaka, de retour aux affaires après une longue suspension.

Un doublé du capitaine Max Meyer a permis, par ailleurs, au FC Lucerne de cueillir la victoire devant le FC Lugano (3-2). Facilité par les erreurs du gardien remplaçant Serif Berbic, ce succès valide le bon début de saison des Lucernois qui partagent la deuxième place du classement avec les Young Boys et le FC St. Gall. Ce trio accuse un point de retard sur le FC Zurich. On précisera toutefois que les Young Boys, avec un match de retard, sont les leaders virtuels de la Super League qui observera une coupure de trois semaines en raison de la pause internationale et des 16es de finale de la Coupe de Suisse.

/ATS