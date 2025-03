Un premier rassemblement plein d'enseignements

L'équipe de Suisse a conclu son premier rassemblement de l'année sur une bonne note mardi en battant le Luxembourg (3-1).

Comme lors du premier match amical en Irlande du Nord (1-1), Murat Yakin a profité des absences pour voir le maximum de joueurs à l'oeuvre. Il doit désormais faire le tri.

Quelles leçons le sélectionneur peut-il tirer de ces deux premiers matches de préparation, disputés sans les cadres que sont Granit Xhaka, Manuel Akanji, Remo Freuler ou même Zeki Amdouni? Certes, les circonstances ont montré que la Suisse disposait d'un certain réservoir de joueurs capables d'évoluer au niveau international, mais tous ces visages encore peu connus du grand public pourront-ils être autre chose que des seconds couteaux lorsque les enjeux s'élèveront? Murat Yakin lui-même doit se poser la question.

Tactiques à gogo

Le Bâlois l'a affirmé en conférence de presse d'après-match mardi, il a vu de 'bonnes séquences' et a reçu de 'bonnes informations' durant ces dix jours passés entre Faro, Belfast et Saint-Gall. A n'en pas douter, son carnet tactique déjà bien fourni s'est encore renforcé, notamment sur le plan défensif.

Une ligne de quatre en Irlande du Nord, une défense à trois avec deux pistons très offensifs en Suisse orientale: 'Muri' a tout essayé, offrant du temps de jeu aux neuf arrières convoqués lors de ce rassemblement. 'Nous nous sommes aussi adaptés à l'adversaire et à sa façon de jouer en changeant parfois de système en cours de match. Je suis très content que les joueurs soient aussi flexibles', a-t-il apprécié.

Cette revue d'effectif, que Yakin n'a pas hésité à comparer à un casting, n'a toutefois pas livré les résultats exactement attendus. Annoncé par certains comme la solution miracle au poste de latéral droit, le joueur de Boca Juniors Lucas Blondel a paru parfois emprunté mardi pour sa première titularisation.

'Il ne faut pas oublier qu'il a eu une blessure très grave et qu'il n'a repris le rythme qu'assez récemment. Il est aussi habitué à une autre dynamique en Argentine. Mais c'était important qu'il puisse se montrer et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire contre des plus grosses équipes', a nuancé Murat Yakin.

La surprise Muheim

De l'autre côté du terrain, Miro Muheim a lui été l'homme du match avec sa passe décisive sur le 1-0 et sa déviation heureuse sur le 3-0 pour son premier but avec l'équipe de Suisse. L'arrière gauche du SV Hambourg semble être un bon candidat à la succession de Ricardo Rodriguez. Les deux hommes peuvent même cohabiter si l'inusable défenseur (127 sélections) évolue dans l'axe.

Quant à Stefan Gartenmann, qui a encore joué une mi-temps après des débuts mitigés à Belfast, il paraît difficile de voir en lui un titulaire en puissance en défense centrale. Idem pour Eray Cömert, qui a tout de même rendu une copie propre contre le Luxembourg. En revanche, Cédric Zesiger, très bon en Irlande du Nord et déjà indispensable à Augsbourg, peut prétendre à une place fixe dans le onze de départ.

Au milieu de terrain, nul doute que Granit Xhaka récupérera sa place et son brassard de capitaine à son retour. Mais qui de Denis Zakaria, Remo Freuler, Ardon Jashari ou Vincent Sierro accompagnera le maître à jouer de l'équipe de Suisse au sein d'un 4-3-3?

Les questionnements de Murat Yakin sont moindres en ce qui concerne son attaque. Reste à savoir comment faire coexister le trio Ndoye-Embolo-Vargas avec Amdouni, absent de ce rassemblement en raison d'une blessure musculaire. Avec son quasi-doublé face aux Lions rouges, l'ailier du FC Séville a notamment réaffirmé un statut qui s'était un peu étiolé ces derniers temps.

Une tournée américaine

Buteur sur penalty mardi, Breel Embolo a loué la dynamique positive que ces deux duels ont permis de lancer avant un automne primordial qui verra la Suisse jouer sa qualification pour la Coupe du monde 2026 en l'espace de trois mois. 'Une victoire et un match nul, c'est une bonne façon de commencer l'année. Nous aurons encore deux bons tests en juin et ensuite il n'y aura plus d'excuses quand les qualifications débuteront', a déclaré l'avant-centre bâlois.

Pour préparer au mieux ces six matches qui dicteront son avenir, Murat Yakin espère pouvoir compter sur un effectif au complet lors de la tournée américaine de juin. Face au Mexique à Salt Lake City et contre les Etats-Unis à Nashville, le sélectionneur de l'équipe de Suisse devra procéder à ses derniers ajustements. Le temps des expérimentations sera ensuite révolu.

/ATS