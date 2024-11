Un seul point pour St-Gall

Saint-Gall a dû se contenter du nul à domicile lors de la 4e journée de Conference League. Les Brodeurs ont fait 2-2 contre les Serbes de Backa Topola.

L'entraîneur Enrico Maassen avait demandé davantage de détermination et d'efficacité après le nul sans but du week-end dernier contre Yverdon. Les Saint-Gallois ont démontré de l'envie, mais pas assez de concrétisation. Les nombreuses actions auraient dû déboucher sur autre chose que les buts de Moustapha Cissé pour le 1-0 (31e) et de Corsin Konietzke pour le 2-2 (65e).

Backa Topola, qui avait écrasé Lugano 4-1 à domicile il y a trois semaines, a transformé presque chacune de ses occasions en but. Comme face aux Tessinois, Milos Pantovic a inscrit un doublé. Les Serbes auraient même pu repartir avec les trois points en fin de partie, mais Lawrence Ati Zigi a réalisé deux parades décisives face à Aleksandar Cirkovic.

Ce 2-2 maintient les Brodeurs dans la course pour une place en 16es de finale. Il faudra toutefois marquer des points lors des deux dernières journées les 12 et 19 décembre face à Guimarães et Heidenheim.

/ATS