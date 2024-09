Un succès étriqué mais précieux pour les Grenat

Moins de trois jours après son succès – inutile – devant Chelsea, le Servette FC a livré la marchandise à Winterthour. Les Grenat se sont imposés 1-0 à la Schützenwiese.

Ils ont forcé la décision sur un penalty d’Enzo Crivelli à la 21e minute dicté pour une faute de main de Souleymane Diaby. Les Servettiens auraient dû toutefois s’imposer beaucoup plus largement et s’épargner une fin de match crispante avec notamment un ballon très 'chaud' sauvé par Théo Magnin à la 87e. Mais le manque d’efficience dans le dernier geste, la malchance avec la tête de Steve Rouiller sur le poteau à l’heure de jeu et le brio du portier Stefanos Kapino expliquent pourquoi cette victoire fut aussi étriquée.

Après les revers contre Lugano et Bâle, le Servette FC s’est toutefois remis dans le bon sens de la marche. Cette quatrième victoire lui permet même de s’emparer provisoirement de la tête du classement. Et, surtout, de compter 9 points d’avance sur les Young Boys...

Quant au FC Winterthour, il reste désormais sur une série de quatre rencontres sans le moindre but en Super League. Cette impuissance devant la cage adverse doit susciter bien des inquiétudes au sein de l'équipe qui avait été la bonne surprise de la saison dernière.

