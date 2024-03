Une erreur fatale pour City

Pas de vainqueur dans le choc au sommet de la 28e journée de la Premier League: à Anfield Road, Liverpool et Manchester City, avec Manuel Akanji à nouveau titulaire, se sont neutralisés (1-1).

A domicile, les Reds ont été menés sur un but de John Stones (23e, 0-1) mais ils ont recollé sur un pénalty d'Alexis Mac Allister (50e, 1-1), reproduisant le scénario et le score du match aller. L'égalisation de Liverpool a été provoquée par une mésentente entre Nathan Aké et son gardien Ederson, lequel a commis l’irréparable devant Darwin Nunez.

Ce résultat fait l’affaire d’Arsenal, victorieux samedi 2-1 de Brentford. Les Gunners occupent à nouveau la première place du classement. Ils devancent Liverpool à la différence de buts et Manchester City d’un point.

/ATS