Une première nation africaine au Mondial

Le Maroc s'est qualifié pour le Mondial-2026 après sa large victoire 5-0 contre le Niger vendredi ...
Le Maroc s'est qualifié pour le Mondial-2026 après sa large victoire 5-0 contre le Niger vendredi à Rabat. Il est devenu ainsi la première sélection africaine à valider son billet pour la compétition.

Le demi du PSV Eindhoven Ismael Saibari, auteur d'un doublé (29e et 38e), l'attaquant Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50e), l'avant-centre Hamza Igamane (Lille, 68e) et le milieu Azzedine Ounahi (Gérone, 84e) ont offert aux Lions de l'Atlas, en tête du groupe E, la qualification pour leur troisième Coupe du monde consécutive.

La rencontre s'est jouée dans une ambiance de fête, marquée par l'inauguration officielle du Complexe Moulay Abdellah de Rabat, entièrement rénové et désormais doté d'une capacité totale de 68'700 places.

