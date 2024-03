Une saison qui commence mal pour Chicago

L’entame de la saison 2024 de Chicago est loin d’être idéale. Rejoint à l’ultime minute le week-end dernier à Philadelphie (2-2), le Fire s’est pris les pieds dans le tapis face à Cincinnati.

Dans leur antre du Soccer Field devant 26'592 spectateurs, Xherdan Shaqiri, Allan Arigoni, Maren Haile-Selassie et leurs coéquipiers se sont inclinés 2-1 devant le FC Cincinnati. Shaqiri a inscrit son premier but de la saison, un penalty à la 45e minute pour le 1-1. Mais le Fire a été très largement dominé pour dévoiler bien des limites.

La vie est plus belle pour Roman Bürki, le meilleur gardien de la saison 2023, qui a signé un clean-sheet lors du succès 2-0 à domicile de St. Louis devant New York City. Et pour Lionel Messi, auteur d’un doublé avec l’Inter Miami qui a gagné 5-0 le derby floridien face à Orlando.

/ATS