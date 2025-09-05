Uruguay, Paraguay et Colombie se qualifient pour le Mondial

L'Uruguay, le Paraguay et la Colombie ont validé jeudi leur ticket pour la Coupe du monde 2026. L'Argentine, le Brésil et l'Equateur s'étaient déjà qualifiés dans cette zone AmSud.

L'Uruguay de Marcelo Bielsa a assuré sa qualification en battant le Pérou 3-0 à domicile jeudi, tandis que la Colombie a vaincu la Bolivie sur le même score. Le Paraguay a aussi confirmé sa place au Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique avec un match nul 0-0 à domicile contre l'Equateur.

Devant 60'000 spectateurs réunis dans le stade bondé du Centenario à Montevideo, Rodrigo Aguirre a ouvert le score pour les Uruguayens à la 14e minute sur une tête puissante. Leur qualification était prévisible dans un système où six des dix équipes de la Conmebol se qualifient automatiquement pour 2026, une autre pouvant même participer à un barrage intercontinental.

Comme l'Uruguay, le Paraguay n'avait besoin que d'un match nul face à l'Equateur pour se qualifier. Il a rempli sa mission et participera ainsi à sa neuvième phase finale de Coupe du monde. La Colombie a pour sa part assuré sa place grâce à une victoire confortable contre la Bolivie, avec notamment un but de la star du Mondial 2014 James Rodriguez.

Déjà qualifié, le Brésil a battu facilement le Chili 3-0 au stade Maracana de Rio de Janeiro lors de cette avant-dernière journée des qualifications sud-américaines. Les Brésiliens se sont hissés en deuxième position, à dix points du leader argentin, champion du monde en titre, qui a pour sa part battu le Venezuela 3-0 à Buenos Aires.

/ATS