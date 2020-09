Valentin Stocker reste à Bâle jusqu'en 2023. Le milieu de terrain, âgé de 31 ans, s'est mis d'accord pour une prolongation avec le FC Bâle alors que certains médias l'envoyaient du côté de Lucerne.

Au bénéfice d'un contrat valable jusqu'en 2021, le milieu de terrain a rajouté deux années d'union avec le 'club de son coeur' comme l'annonce le club dans son communiqué.

Stocker, dont la carrière a été lancée au sein de la relève du FC Kriens et qui habite en Suisse centrale depuis son retour de Berlin, a disputé 236 matches en Super League, tous pour les Rhénans. Son palmarès peut s'enorgueillir de six titres de champion et de quatre Coupes de Suisse. Il a passé trois saisons et demie en Bundesliga sous les couleurs d'Hertha Berlin.

/ATS