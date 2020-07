Valon Behrami et le Genoa tremblent encore

La mission maintien de Valon Behrami avec le Genoa n’est pas encore accomplie. Battus 5-0 en déplacement par Sassuolo, les Gênois tremblent encore pour leur place en Serie A.

Avant l’ultime ronde, le Genoa ne compte, en effet, plus qu’un point d'avance sur Lecce. Dimanche, Valon Behrami et ses coéquipiers accueilleront le Hellas Verona alors que le néo-promu recevra Parme. Les deux premiers relégués sont connus déjà depuis plusieurs jours. Il s’agit de la SPAL et de Brescia.

Remplaçant au coup d’envoi, Valon Behrami a été introduit à l’heure de jeu alors que Sassuolo menait 2-0.

/ATS