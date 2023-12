Vincent Cavin quitte son poste d'assistant de Murat Yakin

Vincent Cavin quittera l'Association suisse de football au 31 décembre, a indiqué celle-ci. La rupture a été décidée d'un commun accord. Le Vaudois était l'assistant du sélectionneur Murat Yakin.

Il travaillait depuis treize ans à l'ASF, d'abord avec les M21 puis avec l'équipe première depuis 2014. Le technicien vaudois âgé de 48 ans a participé notamment à trois Coupes du monde, deux Euros et aux Jeux olympiques de Londres.

Les deux parties ont décidé de se séparer 'après beaucoup de satisfactions mutuelles, de bons souvenirs et d'émotions intenses', a indiqué l'ASF. Vincent Cavin pourra ainsi relever de nouveaux défis professionnels.

'L’ASF remercie sincèrement Vincent Cavin qui, sous la direction de trois coachs nationaux, Ottmar Hitzfeld, Vladimir Petkovic et Murat Yakin, a contribué par ses larges compétences et son intense engagement aux qualifications régulières de notre équipe nationale aux tournois finaux UEFA et FIFA', a déclaré Dominique Blanc, le président de l’ASF.

/ATS