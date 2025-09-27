West Ham: Graham Potter limogé de son poste de manager

West Ham, avant-dernier de Premier League, a annoncé le 'départ' immédiat de son manager Graham ...
West Ham: Graham Potter limogé de son poste de manager

West Ham: Graham Potter limogé de son poste de manager

Photo: KEYSTONE/AP/Dave Shopland

West Ham, avant-dernier de Premier League, a annoncé le 'départ' immédiat de son manager Graham Potter. Celui-ci n'était en poste que depuis huit mois dans le club de l'est de Londres.

'Les résultats et les performances enregistrés au cours de la seconde moitié de la saison dernière et au début de la saison 2025/26 n'ont pas répondu aux attentes', a écrit le club dans un communiqué. West Ham n'a récolté que trois points durant les cinq premières journées, une victoire à Nottingham Forest (3-0) coincée entre quatre défaites.

Désormais, 'le conseil d'administration estime qu'un changement est nécessaire afin d'aider l'équipe à améliorer sa position en Premier League aussi vite que possible', a ajouté le club. Le limogeage de l'entraîneur anglais de 50 ans survient deux jours avant un déplacement à Liverpool pour affronter Everton en clôture de la 6e journée de championnat.

Le nom de son successeur n'a pas été annoncé, mais il devrait s'agir du Portugais Nuno Espirito Santo, récemment limogé par Nottingham Forest, selon la presse britannique. Ancien entraîneur de Brighton et Chelsea, notamment, Potter a été nommé en janvier 2025 par West Ham. Il avait signé un contrat de deux ans et demi.

/ATS
 

