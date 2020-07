Wil offre une quasi-promotion à Lausanne

Le Lausanne-Sport en Super League, on y est presque. Formellement, il ne manque qu'un point pour l'officialiser, après la victoire 3-2 de Wil contre Grasshopper lundi.

Il ne reste plus que deux matchs en Challenge League. Et avec six points d'avance sur Vaduz (et une différence de buts largement favorable), on peut dire que Lausanne jouera dans l'élite la saison prochaine. Cela pourrait être fait dès jeudi, lors du derby contre Stade-Lausanne-Ouchy à Nyon.

Pour Grasshopper, la situation est en revanche un peu plus problématique. Si bien lancé il y a encore dix jours avant sa défaite à la Pontaise, GC est désormais troisième du classement, à un point de Vaduz. En position de barragistes, les Liechtensteinois pourraient bien jouer un sale coup aux Zurichois.

Mais ces derniers ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Menés 2-0 par Wil à l'heure de jeu suite à des superbes frappes de Padula et Duah, les hommes de Zoltan Kadar étaient revenus à égalité après un doublé en trois minutes du joker de luxe Mychell Chagas. Mais voilà que Julian Vonmoos a redonné l'avantage aux Saint-Gallois à la 86e minute. La composition du barrage est encore très incertaine.

/ATS