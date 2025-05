Xabi Alonso: le Real après le Bayer ?

Xabi Alonso a annoncé vendredi son départ du Bayer Leverkusen à la fin de la saison. Tout indique qu'il s'apprête à succéder à Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid.

'Les deux matches contre Dortmund et à Mayence seront mes deux derniers en tant qu'entraîneur du Bayer Leverkusen', a expliqué en conférence de presse Xabi Alonso, arrivé fin septembre 2022 pour prendre la place de Gerardo Seoane et dont le contrat courait jusqu'en 2026.

'On a souvent parlé ces derniers temps du bon moment pour faire cette annonce, maintenant c'est le bon moment', a ajouté Xabi Alonso, formé et passé professionnel à la Real Sociedad, et qui a évolué à Liverpool (2004/09), au Real Madrid (2009/14) et au Bayern Munich (2014/17).

Selon les médias espagnols et allemands, le Basque de 43 ans prendra la direction de Madrid à partir de l'été 2025, pour un contrat de trois ans sur le banc du Real.

'C'est un moment avec des émotions mixtes. Je ne vais pas parler du futur. On aura notre propre moment pour faire nos adieux avec le public. On doit apprécier ce moment. Il y a de l'émotion, j'ai parlé avec les joueurs et le staff, tant de personnes qui m'ont aidé au cours de ces trois années incroyables', a-t-il ajouté.

Après sa carrière de joueur, Xabi Alonso a débuté sa formation d'entraîneur avec les équipes jeunes du Real Madrid, avant de prendre la tête de la réserve de la Real Sociedad (2019/22).

Il s'est engagé avec le Bayern Leverkusen pour sa première expérience comme entraîneur d'une équipe d'un championnat du top 5 européen. Il a redressé Leverkusen lors de sa première saison, faisant passer l'équipe de la périphérie de Cologne d'une place de relégable à une qualification européenne.

La saison suivante, il a décroché le premier titre de champion d'Allemagne du Bayer04 en 120 ans d'existence, ne perdant pas un seul des 34 matches de Bundesliga (28 victoires et 6 matches nuls). Il réalise le doublé coupe/championnat et n'échoue qu'en finale de la Ligue Europa (3-0 contre Bergame), la seule défaite de son équipe.

Cette saison, il a tenu un temps tête au Bayern, mais n'est pas parvenu à rééditer la saison parfaite, ratant l'occasion de revenir totalement au contact des Munichois lors du choc à la mi-février (0-0).

En Ligue des champions, Leverkusen a subi la loi du Bayern en huitièmes de finale (5-0 au cumul aller/retour). En Coupe, il a été éliminé par l'Arminia Bielefeld, modeste pensionnaire de 3e division.

