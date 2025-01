Xhaka remporte le derby suisse face à Kobel

Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka s'est imposé 3-2 vendredi soir sur la pelouse de Borussia Dortmund. Patrik Schick a trompé à deux reprises la vigilance de Gregor Kobel.

Les champions d'Allemagne en titre sont entrés dans la rencontre pied au plancher, ouvrant la marque dès la 1re minute par Nathan Tella. Patrik Schick a doublé la mise à la 8e. L'attaquant tchèque a inscrit une seconde réussite personnelle onze minutes plus tard. Entre-temps, Jamie Gittens avait réduit la marque à la 12e.

Le Borussia Dortmund a repris espoir à la 79e grâce au 3-2 signé Serhou Guirassay. Mais Granit Xhaka - qui a disputé l'intégralité de la partie - et ses coéquipiers n'ont plus lâché leur os et ont ramené trois précieux points dans la course au titre.

Grâce à cette neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues, les protégés de Xabi Alonso reviennent en effet, provisoirement, à un point du leader, le Bayer Munich. Les Bavarois sont attendus samedi à Mönchengladbach, sur la pelouse d'un Borrusia Park qui ne leur a pas vraiment souri ces dernières années (cinq défaites sur les neuf déplacements).

/ATS