Xherdan Shaqiri frappe encore

Sorti du banc, Xherdan Shaqiri a tenu un rôle déterminant dans le succès 3-2 de Chicago à Minnesota dans le cadre de la League Cups. Il a signé le 1-1 avant d’être impliqué sur les deux autres buts.

Introduit à la 66e, le no 10 a marqué sur penalty à la 69e avant de délivrer l’avant-dernière passe pour le 2-2 de l’ex-Niçois Arnaud Souquet (79e) et le 3-2 de Kai Kamara (83e). Avec ce succès, le Fire, qui reste sur trois victoires en championnat, a pris une sérieuse option sur sa qualification pour les seizièmes de finale de cette compétition qui réunit 29 équipes de la MLS et 18 formations mexicaines. Le prochain match du Fire aura lieu lundi avec la venue de Puebla.

C’’est, en revanche, terminé pour Roman Bürki et St. Louis, battus 4-0 à domicile par le CF America. Le portier bernois n’endosse aucune responsabilité sur les quatre buts concédés.

/ATS