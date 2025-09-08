YB prête von Ballmoos à Lugano

David von Ballmoos s'est trouvé un nouveau club. Le gardien de 30 ans, dont l'avenir était bouché à Young Boys, est prêté jusqu'au terme de la saison au FC Lugano.

Les deux clubs ont annoncé son transfert lundi après-midi, précisant que le contrat comporte une option de rachat.

Von Ballmoos a fait toute sa carrière professionnelle avec YB, remportant six titres de champion de Suisse et deux Coupes de Suisse. S'il avait récupéré sa place de titulaire aux dépens d'Anthony Racioppi à l'été 2024 après sa blessure à une épaule, il l'avait cédée à Marvin Keller en cours de saison dernière.

David von Ballmoos devrait avoir sa chance à Lugano. Il sera en concurrence avec l'international kosovar Amir Saipi, qui avait failli quitter le Tessin durant l'été.

/ATS