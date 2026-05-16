YB rejoint Servette Chênois en finale de la Women's Super League

La finale des play-off de la Women's Super League opposera YB à Servette Chênois. Les Bernoises ...
YB rejoint Servette Chênois en finale de la Women's Super League

YB rejoint Servette Chênois en finale de la Women's Super League

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La finale des play-off de la Women's Super League opposera YB à Servette Chênois. Les Bernoises ont écarté Saint-Gall samedi à l'issue de la demi-finale retour (1-0, 3-1 à l'aller).

Devant leur public, les championnes de Suisse en titre ont défendu leur avance sans difficulté et ont assuré leur qualification avec un but marqué par Giulia Schlup à la 81e. L'année dernière, le club avait remporté son premier titre de champion depuis 2011 après une victoire aux tirs au but contre Grasshopper.

Ce sont toutefois les Genevoises qui partiront favorites de la double confrontation prévue les 25 et 29 mai. Vainqueures de la saison régulières, elles ont remporté les deux duels de championnat contre YB ainsi que la finale de la Coupe de Suisse (victoire 1-0 en finale).

/ATS
 

Actualités suivantes

La Coupe d'Angleterre pour Manchester City, meilleur que Chelsea

La Coupe d'Angleterre pour Manchester City, meilleur que Chelsea

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 18:21

La Coupe d'Angleterre pour Manchester City, meilleur que Chelsea

La Coupe d'Angleterre pour Manchester City, meilleur que Chelsea

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 18:24

Ajoie-Monterri renoue avec le succès à Liestal

Ajoie-Monterri renoue avec le succès à Liestal

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 18:16

Fribourg termine 7e de Bundesliga avec un assist de Manzambi

Fribourg termine 7e de Bundesliga avec un assist de Manzambi

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 18:43

Articles les plus lus

Bassecourt fait un pas important vers le maintien

Bassecourt fait un pas important vers le maintien

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 17:48

Ajoie-Monterri renoue avec le succès à Liestal

Ajoie-Monterri renoue avec le succès à Liestal

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 18:16

La Coupe d'Angleterre pour Manchester City, meilleur que Chelsea

La Coupe d'Angleterre pour Manchester City, meilleur que Chelsea

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 18:24

Fribourg termine 7e de Bundesliga avec un assist de Manzambi

Fribourg termine 7e de Bundesliga avec un assist de Manzambi

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 18:43

Lewandowski quittera le FC Barcelone à la fin de la saison

Lewandowski quittera le FC Barcelone à la fin de la saison

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 14:52

Bassecourt fait un pas important vers le maintien

Bassecourt fait un pas important vers le maintien

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 17:48

Ajoie-Monterri renoue avec le succès à Liestal

Ajoie-Monterri renoue avec le succès à Liestal

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 18:16

Fribourg termine 7e de Bundesliga avec un assist de Manzambi

Fribourg termine 7e de Bundesliga avec un assist de Manzambi

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 18:43

Vaduz est de retour en Super League

Vaduz est de retour en Super League

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 22:20

Sochaux et la France voisine du foot en liesse

Sochaux et la France voisine du foot en liesse

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 10:42

Lewandowski quittera le FC Barcelone à la fin de la saison

Lewandowski quittera le FC Barcelone à la fin de la saison

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 14:52

Bassecourt fait un pas important vers le maintien

Bassecourt fait un pas important vers le maintien

Football    Actualisé le 16.05.2026 - 17:48