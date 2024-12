Yakin: « Contini, c'était un coup de chance »

Murat Yakin a accordé une longue interview de Noël à Blick. Le sélectionneur de la Suisse évoque la recherche d'un successeur à son assistant Giorgio Contini et sa relation avec Xherdan Shaqiri.

Ce n'était pas une surprise totale, mais c'est un grand défi qui s'annonce pour le coach national Murat Yakin après le départ de son assistant Giorgio Contini pour les Young Boys, annoncé la semaine dernière. Yakin sait parfaitement ce qu'il doit à Contini.

Il était clair pour le sélectionneur que son désormais ex-assistant souhaitait retrouver un poste d'entraîneur en chef après avoir déjà dirigé Lausanne, GC ou St-Gall. De tels changements font partie du business, a rappelé Murat Yakin.

Contini avait rejoint l'équipe de Suisse en février et a largement contribué au superbe parcours lors de l'Euro avec une qualification en quarts de finale. 'C'était un coup de chance', souligne Yakin. 'Nous avions une confiance aveugle l'un envers l'autre et j'ai beaucoup apprécié qu'il s'enthousiasme pour ce projet.'

Une ou deux personnes

Il s'agit maintenant de lui trouver un successeur: 'Nous peaufinons actuellement les détails de la stratégie pour l'année de matches internationaux à venir et pour les matches de qualification à la Coupe du monde' 2026, révèle Yakin.

Le profil requis pour le nouveau coach assistant en dépendrait: 'Nous avons besoin d'une ou peut-être de deux personnes qui, avec moi et le reste du staff, pourraient mettre en œuvre ce plan avec précision et succès', explique-t-il.

Brillante cet été, l'équipe de Suisse a faibli en automne, comme un an plus tôt, mais Yakin y voit plusieurs raisons: des blessures, peu de chance avec les arbitres et la retraite des trois piliers Fabian Schär, Yann Sommer et Xherdan Shaqiri.

Louanges et incompréhension pour Shaqiri

Ce dernier départ surtout ne s'est pas fait sans bruit. Le gaucher à la patte magique, qui s'épanouit encore à 33 ans au sein d'un FC Bâle renaissant, s'est montré déçu dans une interview de ne pas avoir reçu de réaction de Yakin à l'annonce de sa retraite internationale.

Murat Yakin le conteste: il a remercié Shaqiri et Sommer via le 'chat exclusif du conseil des joueurs', les a félicités et leur a souhaité bonne chance. Les déclarations de Shaqiri l'ont donc 'un peu attristé', souligne-t-il dans Blick.

Mais Yakin précise aussi que Shaqiri s'est toujours comporté de manière exemplaire, même récemment, alors qu'il avait de moins en moins de temps de jeu en équipe nationale. 'On ne peut pas remplacer aussi facilement la présence qu'avaient des joueurs comme Sommer, Schär ou Shaqiri', rappelle-t-il.

'Un Shaq dégage quelque chose de positif, que ce soit à l'hôtel, dans les vestiaires ou sur le banc. C'est tout simplement comme ça, c'est une de ses qualités'. Un retour ne semble toutefois pas être à l'ordre du jour pour les deux.

/ATS