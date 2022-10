Young Boys bat Bâle et s'envole au classement

Young Boys a remporté 3-1 le choc contre le FC Bâle. Les Bernois s'envolent en tête du classement de Super League avec sept points d'avance sur Servette.

Dans un stade du Wankdorf rempli de plus de 31'000 spectateurs, les joueurs de la capitale n'ont pas volé leur succès. Ils ont complètement dominé la première mi-temps face à des Bâlois bien empruntés. Ils se sont surtout montrés réalistes avec deux buts au cours de la première période alors que les Rhénans n'ont pratiquement pas approché la cage de von Ballmoos.

Les Bernois ont ouvert le score sur une combinaison sur coup franc. Kastriot Imeri a surpris toute la défense adverse en tirant à ras terre en direction de Fabian Rieder, totalement oublié par l'adversaire, qui n'a pas manqué la cible (7e). Le match était lancé. Comme Elia à la 23 minute. Le Bernois seul face à Marwin Hitz, a trouvé le chemin des filets pour doubler la mise.

Les Rhénans ont repris des couleurs en deuxième période après l'entrée de Michael Lang. Ils ont bénéficié d'un penalty pour une faute de main d'Itten. Dans un excellent réflexe, von Ballmoos détournait l'essai de Darian Males sur le poteau et Zesiger sauvait (51e). Une minute plus tard, Bradley Fink réduisait le score suite à un débordement de Lang. Ndoye se procurait encore une occasion d'égaliser mais le Vaudois tirait juste à côté.

Lang était exclu à la 88e pour un geste dangereux. Les Bernois en profitaient pour assurer leur succès d'un superbe tir lobé de Sierro (93e). Il concluait un derby animé, mais le réveil de Bâle fut trop tardif. Les joueurs d'Alexandre Frei se retrouvent désormais à 14 points de leur adversaire du jour.

Winterthour gagne encore

Dans l'autre match de la fin d'après-midi, Winterthour a décroché un quatrième succès. Les Zurichois se sont imposés 1-0 contre St-Gall. L'unique but de la partie a été l'oeuvre de Nishan Burkart à la 22e minute après une grossière erreur de Leonidas Stergiou. Le joueur de Winterthour a alors placé un tir à ras terre inarrêtable pour Zigy. Winterthour laisse ainsi son voisin du FC Zurich à six points et se rapproche à deux points du trio Bâle, Grasshopper et Lugano.

