Young Boys bat Grasshopper et distance Servette

Young Boys a profité du faux pas de Servette pour s'échapper en tête de la Super League. Vainqueur de Grasshopper 3-0 jeudi, les Bernois comptent désormais quatre points d'avance sur les Grenat.

A Berne, la messe était déjà dite après 21 minutes et trois buts de Meschack Elia (6e), Silvère Ganvoula (18e) et Joël Monteiro (21e). Cette défaite des Sauterelles fait les affaires du SLO, la lanterne rouge, qui ne compte plus que sept points de retard sur la 11e place.

Au stade de la Tuilière, le LS a de son côté fait match nul 3-3 contre Saint-Gall après une rencontre riche en rebondissements. Mené 0-2 après 24 minutes et des buts de Chadrac Akolo et Jordi Quintilla, Lausanne a réussi à revenir à la hauteur des Brodeurs.

Doublé de Donat Rrudhani

C'est d'abord Noë Dussene qui a réduit le score de la tête avant la pause (34e), avant que Donat Rrudhani ne parvienne à égaliser d'une frappe déviée (78e). Les hommes de Peter Zeidler ont directement repris l'avantage grâce à Jovan Milosevic (80e), mais Kaly Sène a obtenu un penalty quelques minutes plus tard. Rrudhani ne s'est pas fait prier pour inscrire un doublé et arracher l'égalisation pour le LS (86e)

Battu 1-0 à Lucerne, Yverdon-Sport n'y arrive décidément pas loin de ses terres. C'est un but précoce de Lars Villiger, auteur d'une sublime reprise de volée à l'orée de la surface (2e), qui a suffi aux bonheurs des Lucernois. Cette victoire leur permet de revenir à un point de la 6e place occupée par Saint-Gall.

/ATS