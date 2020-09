Young Boys sorti par la petite porte

Il n'y aura pas de club suisse en Ligue des champions cette saison. Le champion de Suisse YB a été battu sans gloire 3-0 à Herning par les Danois du FC Midtjylland lors du 3e tour de qualifications.

Tschüss zäme. Young Boys ne verra pas la phase de poules de la Ligue des champions, comme l'année passée. Dominants en championnat, les Bernois ont nettement plus de peine sur la scène européenne. Ces dernières saisons, les Jaune et Noir n'ont réussi à se qualifier que lors de la saison 2018/19. Ils avaient alors eu l'honneur de jouer contre la Juventus, Manchester United et Valence.

Cette année, le salut viendra de l'Europa League. Encore faut-il que les hommes de Gerardo Seoane parviennent à se qualifier lors du dernier tour de qualification de la C3.

A Herning, les Bernois ont offert une prestation indigne de leur rang. Jean-Pierre Nsamé et ses coéquipiers ont tenu le nul après 45 minutes avant de sombrer en deuxième période. Un but contre son camp de Lefort sur un coup franc à la 51e a précipité la chute des joueurs de la capitale. Dreyer a doublé la mise à la 62e et YB ne s'en est jamais remis. Pire, alors que Nsamé manquait la réduction du score aux alentours de la 80e, c'est Mabil qui enterrait leurs derniers espoirs (84e).

Le champion du Danemark a parfaitement géré son match, facilité par les choix hasardeux de Bernois à côté de leurs crampons. incapables de retrouver leur volume de jeu, les joueurs de Seoane ont accepté bien vite la défaite, sans faire preuve d'un quelconque esprit de révolte. Quand Bâle arrivait à se sublimer en Coupe d'Europe, YB semble encore bloqué dans sa tête au niveau européen. Et c'est toute la Suisse qui fait grise mine en extrapolant l'indice UEFA qui ne va guère briller après cette sortie de route prématurée.

Est-ce que Jean-Pierre Nsamé va profiter de cette déconvenue pour se trouver un nouveau club? Possible. En tous les cas, YB n'est plus en position de force.

/ATS