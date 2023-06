Yverdon-Sport sous bannière américaine

Sous réserve de l'aval de la Swiss Football League, Yverdon-Sport passe sous bannière américaine. Le président Mario Di Pietrantonio a cédé 90 % de ses parts à des investisseurs d'outre-Atlantique.

L'homme qui a amené Yverdon-Sport de la 1re Ligue Classic à la Super League lors de ses neuf années de présidence assure que cette vente est une 'chance pour la ville, pour le canton et pour la Suisse'. 'Avec ses nouveaux propriétaires, Yverdon Sport va rester en Super League. Le plus longtemps possible. Avec le meilleur classement possible', assure l'ancien président.

Le nouveau président se nomme Jeffrey Saunders. Cet Américain, qui a présidé pendant quatre ans le club portugais d'Estoril, est l'un des nouveaux actionnaires derrière Jamie Welch, l'homme fort de cette gouvernance U.S. qui a fait fortune dans les énergies.

Directeur général du club, Marco Degennaro estime que 'la venue d'un tel groupe était nécessaire'. 'Nous avons réussi un miracle la saison dernière avec la promotion en Super League. Il en aurait fallu un autre pour se maintenir si nous n'avions pas pu compter sur la venue de Jamie Welch, explique-t-il. Nous aurons désormais les moyens de nos ambitions.'

Nouvelles compétences

Aucun chiffre n'a toutefois été articulé lors de la conférence de presse qui a entériné ce passage de témoin. Jeffrey Saunders a révélé que le budget sera augmenté. 'Notre mercato sera animé, promet-il. Encore une fois, nous voulons investir sur le long terme à Yverdon. Nous voulons développer les infrastructures, c'est-à-dire aménager le stade, envisager la création d'un village du sport. L'académie et l'équipe féminine seront également partie prenante de notre projet'.

Jeffrey Saunders se dit convaincu qu'investir dans un club de la taille d'Yverdon peut s'avérer fructueux. 'Nous amenons de nouvelles compétences dans le scouting. Nous pouvons créer de la valeur', martèle-t-il. Le nouveau président sera attendu très vite au tournant. Conserver le buteur Brian Beyer, le grand artisan de la promotion, serait le signe attendu pour donner corps à ce beau discours.

/ATS