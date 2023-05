Adam Rundqvist a séduit le HCA

Adam Rundqvist a décroché un contrat au HC Ajoie. Le joueur d’origine suédoise mais à licence suisse a signé pour une saison avec le club ajoulot de National League. Adam Rundqvist était l’invité surprise du barrage contre La Chaux-de-Fonds. Arrivé en licence B depuis Thurgovie, il avait disputé les deux premiers duels en défense avant de se retrouver au centre du troisième trio offensif et s’était fait l’auteur de trois passes décisives, dont celle du fameux but de Jordane Hauert à la 93e minute de l’acte III. Sa polyvalence a séduit Julien Vauclair. « Adam est un joueur habile, calme et complet », appuie le directeur sportif. Rundqvist, tantôt 33 ans, évoluait à Thurgovie depuis 2018. /comm-clo