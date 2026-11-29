Le HC Ajoie a longtemps gardé miraculeusement la tête hors de l’eau mais la vague était finalement trop puissante. Dimanche après-midi, l’équipe jurassienne s’est inclinée 4-3 à Zurich, en National League de hockey sur glace.

Face au leader du championnat, le HCA a cadré son premier tir du match à la… 32e minute de jeu, alors qu’il était mené 2-0.

Dans la foulée, Jeremy Wick a inscrit le but de l’espoir, un espoir largement alimenté par la performance du gardien Antoine Keller, au four et au moulin, et par une défense au généreux sens du sacrifice. Même si le « Z » a inscrit le 3-1 à la 53e, les Jurassiens n’ont rien lâché pour s’offrir une fin de match à suspense. Ce fut toutefois insuffisant.





Si loin d’une telle armada…

« On les a trop regardés jouer au début » : avec raison, Louis Robin souligne les absences du HC Ajoie en première période. Inférieur physiquement et dans le rythme, le HCA a souvent subi la classe zurichoise. Cette dernière s’est matérialisée par un siège impressionnant du camp ajoulot durant le premier tiers-temps (18 tirs cadrés à 0). « Contre ce genre d’équipe, tu n’as pas le droit de passer à côté d'un tiers comme ça », note Louis Robin. Au décompte final, bien que parfois maladroites et trop perfectionnistes, les individualités du « Z » ont fait la différence, en particulier Jesper Fröden avec son triplé. Si le HCA a fait le dos rond défensivement devant l’excellent Antoine Keller, il a peiné à emmancher des offensives menaçantes. Il a fallu attendre la 32e minute de jeu pour assister au premier tir cadré de « jaune et noir » privés de Jerry Turkulainen, malade. Une éternité. Provocateur et moqueur, le public zurichois a même applaudi.