Un match haletant du côté de Langenthal. Le HC Franches-Montagnes s'est imposé 5 à 4 après tirs au but. Les Taignons repartent donc avec deux points, après avoir manqué de peu la victoire à trois points en MyHockey League. Les hommes de Gary Sheehan ont encaissé le premier but à la 7e minute, puis le deuxième à la 22e. Lee Roberts a réduit le score à la 24e. Puis, moins de deux minutes plus tard, rebelote et égalisation du top scorer Arnaud Schnegg. Les Taignons ont ensuite inscrit deux buts au début de la troisième période. Le match aurait pu se terminer ainsi, mais les Bernois en ont décidé autrement. Un doublé de Nils Wehrli a permis à Langenthal de recoller au score, à sept minutes de la fin de match. Aucune des deux formations n’a trouvé le chemin des filets durant les cinq minutes de prolongation : il aura fallu les tirs au buts pour les départager. L’unique but de la séance de penalties a été l’œuvre d'Arnaud Schnegg.

Avec ces deux points, le HCFM monte sur la troisième marche du podium de MyHockey League, à sept points du leader. La prochaine rencontre aura lieu samedi prochain à Frauenfeld. /pch