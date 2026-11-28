En cette première partie de saison, Antoine Keller confirme ses bonnes prestations depuis son arrivée à Ajoie. Mais le futur Genevois en veut encore plus, et a toujours la NHL en ligne de mire.

La progression d'Antoine Keller depuis son arrivée sur la pointe des pieds à Ajoie le 7 novembre 2025, soit il y a à peine plus d'une année, est assez remarquable. A cette époque, il devenait le cinquième gardien sous contrat au HCA et traînait encore une réputation plutôt moyenne en Suisse, après un passage à Lausanne qui s'était terminé en queue de poisson.

Après n'avoir disputé que 13 rencontres lors de la saison 2024/25 sous le maillot des Lions, il en joue trois de plus en une demi-saison avec les Jurassiens, montrant également un autre visage et bien plus d'assurance devant son but.

Aujourd'hui, le début d'exercice du portier formé à Genève s'inscrit dans la lignée de son arrivée réussie la saison dernière. Le Franco-Suisse de 22 ans totalise 90,68 % d'arrêts en 17 rencontres, soit juste en dessus de la moyenne de la ligue et proche de son futur coéquipier à Genève-Servette Stéphane Charlin (90,70 %).

Un rôle de titulaire malgré la concurrence

Jeudi soir contre Bienne, Keller a réalisé 33 arrêts sur les 36 tentatives seelandaises cadrées, restant solide lors des nombreuses phases de pression adverse. "Mais je m'en veux sur le premier et le dernier but, regrette le portier ajoulot. Je n'ai pas été aussi performant que je l'aurais souhaité. Au final, j'ai gagné la bataille des gardiens et ça nous a permis de l'emporter ce soir."

Face à lui, Victor Östlund, encore préféré à Harri Säteri devant la cage biennoise, n'a en effet affiché qu'un maigre 80,95 % d'arrêts. Il a surtout encaissé un but décisif qui paraissait évitable en prolongation, tombé de la canne de Daniel Carr, décidément bourreau des Biennois.

Même si Keller tire un bilan "plutôt positif" de son début de saison sur le plan personnel, il souhaite encore "trouver plus de constance" dans son jeu. "Je veux pouvoir donner chaque soir une chance de gagner à l'équipe, même si c'est un peu moins mon jour", explique-t-il.

Lorsque c'est justement "son jour", Antoine Keller est devenu un gardien capable de faire gagner son équipe presque à lui tout seul. Ajoie est la formation de National League qui reçoit le plus de tirs cadrés dans la ligue (33,72 par match en moyenne), mais n'est "que" la 5e plus mauvaise défense en matière de buts encaissés.

Des performances qui valent une place de titulaire à l'ancien remplaçant de Kevin Pasche au LHC, malgré la concurrence de Noah Patenaude et Tim Wolf. "C'est sûr que c'est un rôle différent que celui que j'avais à Lausanne, où je jouais moins d'un match par semaine. Je suis très content de retrouver ce rôle cette saison et j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice pour aider l'équipe."

"La NHL est l'un de mes objectifs"

Les bons gardiens à licence suisse valent cher en National League. Antoine Keller, qui n'a de plus que 22 ans et encore une marge de progression, a donc reçu plusieurs offres sur la table, son contrat avec Ajoie se terminant en fin de saison. Il a choisi de revenir à Genève, son club formateur.

Ses performances sur la glace et cette signature constituent-elles une revanche pour celui pour qui tout n'a pas été facile lors de son arrivée dans l'élite suisse à Lausanne ? "Non, pas du tout, balaie-t-il. Je suis très content d'être à Ajoie, je me concentre sur moi-même et je veux juste donner le maximum."

Keller espère que sa signature dans un plus grand club lui permettra de franchir encore un palier, lui qui avait été drafté en 2023 par Washington. Il ne s'en cache pas: "C'est vrai que la NHL est toujours dans ma tête et est l'un de mes objectifs. Mais je reste concentré sur cette saison, et sur le prochain match."

Ce dernier donnera du fil à retordre aux Jurassiens, qui se déplacent dimanche chez le leader Zurich. Les Ajoulots l'aborderont avec confiance: "On joue bien, on est bientôt à la mi-saison et on est toujours dans le top huit, se réjouit Keller. Il faut se concentrer sur nous-même et continuer de travailler. Puis à chaque fois réaccélérer quand les autres équipes le font. Parce que plus on joue de matches, plus les points deviennent importants."

/ATS