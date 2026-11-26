Fribourg n'y arrive pas en National League. Jeudi à domicile, les Dragons se sont inclinés 3-1 face à Zoug pour une septième défaite en huit matches.

On le sent depuis un petit moment déjà, mais ce Fribourg version 26/27 n'a pas la même réussite que l'équipe qui est parvenue à soulever le vase de champion en avril dernier.

Lors de l'exercice précédent, les Dragons trouvaient souvent un moyen de l'emporter. Cette saison cela s'avère nettement plus compliqué. Pour ce match et en raison des nombreuses blessures, dont celle de Thierry Schild pour toute la saison, Fribourg a fait appel à Killian Mottet. Le joueur de Sierre n'a pas hésité à venir aider son club de coeur avec le numéro 42 sur les épaules en lieu et place de son 71 fétiche.

Aligné par Rönnberg dans toutes les situations de jeu, Mottet a tiré sept fois au but. Mais cela n'a pas suffi. En face, Zoug affiche une vraie confiance. A la 25e, c'est Senteler qui a pu battre Waeber en lucarne, et à la 29e Kovar a doublé la mise en profitant d'un trou de souris laissé par Waeber contre son poteau.

Gottéron a pressé et Richard a pu réduire la marque à la 48e, mais ce sera le seul but des hommes de Rönnberg. Fribourg ne sait plus marquer et cela se voit. Wingerli a pu conclure dans la cage vide à la 60e.

Les Dragons font du surplace au classement, alors que Zoug revient sur les talons de Berne avec toujours des matches en retard.

/ATS