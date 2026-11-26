Les meilleurs gardiens de but sont souvent les plus forts mentalement. Et si le secret des derniers remparts résidait simplement... dans le vide total de leur esprit?

Devin Cooley n'est pas le plus connu d'entre eux. Pourtant, le gardien des Calgary Flames en NHL a récemment été au cœur d'un petit buzz outre-Atlantique en raison de ses propos lors d'une interview d'après-match. Après une performance de 34 arrêts pour mener son équipe à la victoire, un journaliste lui a demandé comment il s'était senti. "Je n'ai rien ressenti", a d'abord lâché le portier de 29 ans, avant de laisser libre cours à sa personnalité excentrique et d'offrir aux fans une plongée dans son esprit.

"En fait, mon problème est que j'ai du plaisir à jouer. Mais quand je prends trop de plaisir, je passe d'un gardien inconscient (comprendre: qui ne réfléchit pas, ndlr) à un gardien conscient. Et mon cerveau conscient est très mauvais quand il s'agit de défendre mon but. Je dois laisser mon cerveau inconscient faire le travail, car il réagit beaucoup plus vite", a continué celui qui a disputé moins de 50 matches dans la meilleure ligue du monde.

Poursuivant son introspection, Devin Cooley a expliqué que l'état d'esprit idéal consiste, par exemple, à être incapable d'expliquer un arrêt que l'on vient d'effectuer. "C'est pour cela qu'on travaille à l'entraînement." En d'autres mots: pour que l'instinct et la mémoire musculaire puissent prendre le dessus dans toutes les situations.

Repousser les pensées négatives

Réussir à jouer sans devoir réfléchir à ses gestes techniques demande toutefois une grande maîtrise. Laurence Chappuis, psychologue du sport qui accompagne différents sportifs d'élite, prévient que cela "est possible à condition que tous les aspects techniques soient réalisés de manière automatique, même les mouvements les plus complexes."

Avoir la recette est une chose, encore faut-il pouvoir l'exécuter. Le contrôle du mental est souvent le nerf de la guerre pour les sportifs. Pour un gardien de NHL, rester concentré est d'autant plus compliqué que le jeu est souvent et longuement arrêté. "Les sportifs apprennent à rester dans leur bulle, ou plutôt à revenir très vite dedans. Les gardiens de haut niveau savent très bien faire cela", explique Laurence Chappuis.

Pour analyser ses très bonnes performances au cours du mois d'octobre, Devin Cooley a encore sorti un raisonnement qui a beaucoup plu aux réseaux sociaux. "Je me sens en total contrôle de mon esprit. Ou plutôt... tout ce à quoi mon esprit pense, je me sens capable de le maîtriser. S'il me dit: +Tu seras nul ce soir+, je suis capable de répondre +je m'en fous+."

"Chaque sportif va trouver la technique qui lui parle le plus, clarifie Laurence Chappuis. Le gros travail des préparateurs mentaux et des psychologues du sport, c'est d'aller chercher ce qui correspond exactement au fonctionnement de la personne, ce dont elle a besoin."

Genoni: "Chaque tir est un nouveau départ"

Devin Cooley n'est pas le seul gardien à avoir abordé son état d'esprit instinctif et machinal. Leonardo Genoni considère lui aussi que sa plus grande force réside dans le fait qu'il ne réfléchit jamais vraiment.

Au Mondial 2024, le portier suisse avait par exemple avoué qu'il ne comprenait rien au format du tournoi. "Si on me dit d'aller sur la glace, j'y vais. Je ne savais même pas qu'on allait à Ostrava", alors que les Suisses avaient disputé la phase de groupes à Prague. Le dernier rempart de Zoug a également expliqué qu'il n'est pas du genre à visualiser mentalement une victoire pour se motiver. Il préfère se concentrer sur ce qui se passe dans l'immédiat.

Les stratégies relativement similaires de ces deux portiers mènent à une question à laquelle tous les sportifs aimeraient avoir la réponse: est-ce la meilleure manière d'entrer dans le "flow", cet état d'immersion totale et de concentration intense dans lequel tout semble réussir et qui permet d'atteindre son meilleur niveau ?

Leonardo Genoni, lui, répondrait qu'il ne croit pas au flow. Même lorsqu'il avait réalisé une incroyable performance au sixième match de la finale des play-off contre les Zurich Lions en 2022 (victoire 2-0), il avait confié à Keystone-ATS qu'il ne croyait pas avoir atteint cet état. "En tant que gardien, on vit toujours dans l'instant. Chaque tir est comme un nouveau départ, que l'on ait encaissé un but ou effectué un bel arrêt", avait-il dit.

"Si vous voulez absolument être dans le flow, vous n'y serez pas parce que vous allez trop réfléchir. Le flow, c'est plutôt quand il est là que vous savez que c'est cela", développe Laurence Chappuis. Ainsi, la stratégie mentale d'absence de réflexion des deux portiers s'apparente à l'une des nombreuses conditions pour entrer dans le flow. Ne pas y penser constitue déjà un premier pas pour y parvenir.

Savoir manier le "on/off"

Si l'exemple de gardiens de but a été utilisé jusqu'ici, cette stratégie mentale d'économie de la réflexion s'applique également aux joueurs de champ, mais aussi aux autres sports.

"C'est un peu du +on/off+", illustre la psychologue. Chaque sport offre aux athlètes des occasions de relâcher leur concentration par moments. C'est le cas par exemple quand les joueurs rejoignent le banc. Puis lorsqu'ils retournent dans l'action, leur focus remonte et ils laissent les automatismes faire le reste. "Les sportifs d'un certain niveau restent donc toujours attentifs et concentrés, mais ne doivent pas réfléchir à chacun de leurs gestes au moment de pratiquer leur sport."

Si tous les sportifs peuvent apprendre du mental des gardiens de but, ceux-ci restent des cas à part dans le monde professionnel. "Il faut beaucoup de préparation mentale", souligne l'ancien gardien de NHL et désormais entraîneur Jocelyn Thibault dans une chronique sur le site de la ligue. "Ce n'est pas pour rien que c'est un poste au développement tardif; la gestion des émotions, du stress et des pensées se développe avec le temps et la maturité."

Pour les gérer, Devin Cooley continuera à se parler lors des arrêts de jeu. "Je suis constamment en train de me dire +tais-toi.+ Chaque fois qu'une pensée qui me concerne me vient, je réponds +chuuut+." Cela ne doit pas être facile pour un joueur aussi bavard.

/ATS